Stand: 14.03.2022 15:00 Uhr Schwerin: Drei Verletzte nach Wohnungsbrand

Durch einen Brand in einer Wohnung im Schweriner Stadtteil Weststadt sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Die beiden Mieter der betroffenen Wohnung sowie eine Nachbarin wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus gekommen ist, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. | 14.03.2022 14:59