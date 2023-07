Stand: 02.07.2023 15:18 Uhr Schwerin: Dieb schläft nach Einbruch in Supermarkt ein

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt hat die Polizei in Schwerin am Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Dieb aufgegriffen, der auf einer Wiese schlief. Der 22-Jährige sei nach Angaben der Polizei volltrunken gewesen. Bei ihm wurde diverses Diebesgut aus dem Supermarkt gefunden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

