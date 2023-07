Stand: 02.07.2023 15:18 Uhr Schwerin: Dieb schläft ein

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt hat die Polizei in Schwerin am Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Dieb aufgegriffen, der auf einer Wiese schlief. Der 22-Jährige sei nach Angaben der Polizei volltrunken gewesen. Bei ihm wurde diverses Diebesgut aus dem Supermarkt gefunden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

