Stand: 28.07.2020 18:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Demonstration für Genehmigung freier Schulen

Wenige Tage vor Schulbeginn bangen drei Schulen in freier Trägerschaft um ihre Genehmigung in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 50 Menschen demonstrierten am Nachmittag vor dem Bildungsministerium, um ihr Recht auf Gründung einer Schule durchzusetzen. Die drei Schulen aus den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Rostock hätten weder eine Genehmigung noch eine Ablehnung erhalten. Die Frist sei aber bereits Ende April abgelaufen, so eine Sprecherin. Es gebe aber offenbar einen Aktenvermerk bei den Genehmigungsbehörden, dass nicht das Schulkonzept an sich, sondern die Auswirkungen auf umliegende staatliche Schulen eine Rolle bei der Genehmigung spiele. | 28.07.2020 18:42