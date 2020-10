Stand: 03.10.2020 16:46 Uhr Schwerin: Demo gegen Corona-Maßnahmen

In Schwerin haben am Sonnabendnachmittag rund 300 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Unter dem Motto "Corona frisst Grundrechte" forderten sie das sofortige Ende aller Einschränkungen. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten Schweriner Ärzte. 500 Teilnehmer waren für die Demo angemeldet. Die Teilnehmer hielten sich nach Polizeiangaben auch an den Mindestabstand. Es war die vierte Demonstration dieser Art in Schwerin. | 03.10.2020 16:46