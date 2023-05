Stand: 09.05.2023 18:06 Uhr Schwerin: Dachgeschosswohnung in der Innenstadt ausgebrannt

Beim Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Schweriner Innenstadt ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei ist die Ursache des Feuers in der Martinstraße, durch das niemand verletzt wurde, noch nicht geklärt. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die übrigen Mieter konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es. Während der Löscharbeiten wurden mehrere Linien des Schweriner Nahverkehrs eingestellt oder umgeleitet.

