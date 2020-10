Stand: 21.10.2020 13:46 Uhr Schwerin: Corona-Tests in Staatskanzlei negativ

Nachdem am Dienstag in der Schweriner Staatskanzlei ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind sechs weitere Tests von Kontaktpersonen negativ. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kehrte wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie hatte sich nach Bekanntwerden des Falls kurzfristig in Heimarbeit begeben. | 21.10.2020 13:45