Stand: 29.04.2022 11:18 Uhr Schwerin: Corona-Hotline wird eingestellt

Mit dem Ende vieler Corona-Maßnahmen geht auch das Schweriner Gesundheitsamt wieder zu einem regulären Betrieb an Werktagen über. Zudem werden ab 1. Mai die Bereitschaftsdienste an Wochenenden eingestellt, teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit. Nach mehr als zwei Jahren sei es angesichts der extremen Belastung und der nunmehr überschaubaren Lage an der Zeit, wieder zu den regulären Arbeitszeiten überzugehen, so Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). | 29.04.2022 11:16

