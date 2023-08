Stand: 07.08.2023 11:23 Uhr Schwerin: Carport in Flammen - über 100.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat in Schwerin fünf Autos völlig zerstört und vier weitere Fahrzeuge stark beschädigt. Der Brand war am Montagmorgen in einer Carport-Reihenanlage mit zehn Stellplätzen für Bewohner eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro und ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Im Wohngebiet Neu Zippendorf, das zum Stadtteil Großer Dreesch im Südosten Schwerins gehört, hatte es in der Vergangenheit schon öfter Brände gegeben.

