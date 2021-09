Stand: 08.09.2021 17:16 Uhr Schwerin: Bus erfasst zehnjährigen Radfahrer - schwer verletzt

Wegen eines Unfalls ist es am Nachmittag in der Schweriner Innenstadt zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen. Gegen 15 Uhr befuhr laut Polizei ein zehnjähriger Junge mit einem Fahrrad die Goethestraße in Höhe der Haltestelle Schlossblick. Kurz bevor ein Lininenbus an ihm vorbeifuhr, stürzte der Junge mit dem Rad. Dabei erfasste ihn der Bus. Der Bus konnte wegen der geringen Geschwindigkeit sofort bremsen. Dennoch wurde der Junge schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. | 08.09.2021 17:16