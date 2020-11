Stand: 16.11.2020 09:00 Uhr Schwerin: Brecht Schule öffnet nach Corona-bedingter Schließung

Von heute an wird wieder an der Berthold Brecht Gesamtschule in Schwerin unterrichtet. Die Quarantäne für die 630 Schüler und 64 Lehrer und Mitarbeiter ist beendet. Vor zwei Wochen war die Schule nach mehr als zehn Corona-Fällen bei 140 Tests an der Schule geschlossen worden. Jetzt sind die Hygieneregeln noch einmal überarbeitet worden. | 16.11.2020 09:00