Stand: 09.10.2020 16:03 Uhr Schwerin: Brauchtumsfeuer können am Wochenende nachgeholt werden

Die Corona-bedingt abgesagten sogenannten Brauchtumsfeuer können in Schwerin an diesem Wochenende nachgeholt werden. Wenn etwa ein ausgefallenes Osterfeuer nachgeholt werden soll, müssen aber Regeln beachtet werden, so eine Stadtsprecherin. Die Feuer müssen vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Ein Formular dafür ist auf der Internetseite der Stadt zu finden. Das Holz soll vor dem Abbrennen nochmal umgestapelt werden, damit Tiere, die sich darin verstecken, flüchten können. Außerdem müssen die entsprechenden Corona-Regeln eingehalten werden. | 09.10.2020 16:03