Stand: 24.09.2022 19:22 Uhr Schwerin: Brand in leerstehendem Haus in der Paulsstadt

In Schwerin ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Haus im Stadtteil Paulsstadt ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei war das Gebäude unbewohnt. Anwohner im Stadtteil wurden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Die Brandursache ist noch unklar.

