Stand: 26.05.2023 05:30 Uhr Schwerin: Brand in Tischlerei - Vollsperrung Werderstraße

In Schwerin ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Brand in einer Tischlerei in der Werderstraße gekommen. Laut Feuerwehr wurde das Feuer kurz vor 4 Uhr gemeldet. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr sind dort im Einsatz, um den Brand auf einem Hinterhof zu löschen. Menschenleben sind der Polizei zufolge nicht in Gefahr. Die Werderstraße ist wegen des Einsatzes im Abschnitt zwischen Knaudtstraße und Hospitalstraße voll gesperrt.

