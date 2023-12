Stand: 29.12.2023 07:03 Uhr Schwerin: Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohner evakuiert

In der Nacht zum Freitag ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwerin ein Brand ausgebrochen. Der Polizei zufolge sorgte das Feuer für starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr habe daher 15 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses evakuiert. Ein 63-Jähriger sei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Verletzte gab es nicht. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

