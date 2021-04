Stand: 24.04.2021 16:56 Uhr Schwerin: Boxerin Scheurich bangt um Startplatz bei Olympia

Die Schweriner Boxerin Sarah Scheurich wird wohl nicht bei den olympischen Spielen in Tokio starten. Die 27-Jährige unterlag am Sonnabend in einem Vergleichskampf in Schwerin der Dortmunderin Christina Hammer. In der kommenden Woche entscheidet der deutsche Boxverband, welche der beiden Mittelgewicht-Boxerinnen die europäische Olympia-Qualifikation für Deutschland bestreiten wird. Nach der Niederlage am Sonnabend hat Sarah Scheurich kaum noch Chancen, nominiert zu werden. Der Kampf und weitere Parameter fließen in die Bewertung ein. | 24.04.2021 16:56

