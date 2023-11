Stand: 28.11.2023 06:38 Uhr Schwerin: Beschäftigte im Nahverkehr streiken am Nachmittag

Von heute Nachmittag an streiken in Schwerin die Beschäftigten im Nahverkehr. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di. Ab 16 Uhr bis morgen früh um vier Uhr fahren in der Landeshauptstadt keine Busse und Straßenbahnen. Währenddessen soll weiterverhandelt werden. Der Nahverkehr hat ein Lohnplus von sechs Prozent angeboten - die Gewerkschaft fordert deutlich mehr: mindestens 3,60 Euro pro Stunde. Bereits von Sonnabend bis Sonntag haben die Beschäftigten des Nahverkehrs gestreikt, es kam zu erheblichen Ausfällen bei Bus und Bahn.

