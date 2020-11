Stand: 31.10.2020 18:06 Uhr Schwerin: Bertolt-Brecht-Schule schließt wegen Corona-Fällen

In Schwerin wird die Bertolt-Brecht-Schule bis zum 13. November geschlossen. Die rund 660 Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne, sagte eine Sprecherin der Stadt am Sonnabend zu NDR 1 Radio MV. Seit mehreren Tagen sind bereits etwa 120 Schüler und Lehrer in Quarantäne. Sie wurden auf das Corona-Virus getestet. Dabei kam heraus, dass sich ein Lehrer und acht Schüler infiziert haben. Damit zählen die meisten der neuen Corona-Fälle in Schwerin zu einem Cluster. | 31.10.2020 18:06