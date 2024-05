Stand: 27.05.2024 19:04 Uhr Schwerin/Banzkow: Polizei ermittelt nach ausländerfeindlichen Parolen

Nach dem Skandal um ausländerfeindliche Parolen zu dem Lied "L'Amour toujours" auf Sylt hat die Polizei weitere Vorfälle auch in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. In der Nacht zum Sonntag hat offenbar eine Gruppe in Schwerin den Song mit fremdenfeindlichem Text gesungen. Und in sozialen Netzwerken wurden Videos geteilt, die ähnliche Szenen bei einem Fest am Pfingstwochenende in Banzkow (Ludwigslust-Parchim) zeigen sollen. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Bereits Anfang Februar gab es einen ähnlichen Fall bei einer Abi-Feier in Neukalen.

