Stand: 08.06.2021 10:00 Uhr Schwerin: Badetoter am Strand von Zippendorf

Am Zippendorfer Strand in Schwerin hat ein Badegast am Dienstagmorgen eine leblose Person im Wasser entdeckt. Laut Polizei handelt es sich um einen 72-jährigen Schweriner, der am Morgen schwimmen gegangen ist. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. | 08.06.2021 10:00