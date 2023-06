Stand: 04.06.2023 07:38 Uhr Schwerin: BC Traktor holt die vierte Meisterschaft in Folge

Der BC Traktor Schwerin hat sich am Sonnabend zum vierten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gesichert. Schon die reguläre Saison hatte das Team von Trainer Andy Schiemann für sich entschieden. Nur eine Niederlage gab es - ausgerechnet gegen den gestrigen Final-Gegner Hamm. Am Meister-Abend konnten die Schweriner vier von sechs Kämpfen gewinnen - mit dem Sieg von Georgy Gubeladze im Halbschwergewicht war klar: Der Meistertitel bleibt in der Schweriner Palmberg Arena.

