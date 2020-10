Stand: 02.10.2020 07:30 Uhr Schwerin: Autos auf Händlergelände angezündet

Nach dem Brand mehrerer Autos in Schwerin ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. In der Nacht standen auf dem Gelände eines Autohändlers mehrere Fahrzeuge in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei Wagen brannten den Angaben zufolge vollständig ab, zwei weitere wurden beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen betrug der entstandene Sachschaden etwa 80.000 Euro. | 02.10.2020 07:30