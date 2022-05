Stand: 23.05.2022 11:45 Uhr Schwerin: Autoreifen zerstochen - Ermittlungen gegen zwei Männer

Polizei und Staatsanwaltschaft in Schwerin ermitteln gegen zwei Männer, die über Wochen gezielt Autos von ukrainischen Fahrzeughaltern attackiert haben sollen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, gibt es mehr als 20 Anzeigen von Autobesitzern. Betroffen war vor allem der Stadtteil Großer Dreesch. Die Serie von zerstochenen Autoreifen hatte Ende März begonnen. Im Mai war die Zahl der Verdachtsfälle noch einmal deutlich gestiegen. Der Staatsschutz wird in die Ermittlungen einbezogen. | 23.05.2022 11:44

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.05.2022 | 12:00 Uhr