Schwerin: Autofahrer flüchtet trotz Schüssen vor Polizei Stand: 07.02.2022 08:20 Uhr In Schwerin fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. Der Mann war vor den Beamten davongefahren und ließ sich auch nicht durch Schüsse der Polizisten aufhalten.

Die gestohlenen Kennzeichen des Wagens waren den Beamten gegen 3 Uhr in der Nacht zu Montag aufgefallen. Als sie das Auto in der Nähe des Schweriner Schlossgartens stoppen wollten, hielt der Fahrer allerdings nicht an, sondern raste davon. Woraufhin die Polizisten die Verfolgung aufnahmen.

Polizist feuert zweimal - Fahrer fährt weiter

Kurze Zeit später habe der Verfolgte in einer Straße gehalten. Die Beamten näherten sich dem Fahrzeug zu Fuß. Plötzlich habe der Fahrer wieder Gas gegeben und sei losgefahren. Ein Polizist habe nach bisherigem Stand zweimal geschossen, aber die Flucht nicht verhindern können, so der Sprecher.

