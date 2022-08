Stand: 24.08.2022 10:29 Uhr Schwerin: Auto und Transporter ausgebrannt

In Schwerin sind am frühen Mittwochmorgen ein Auto und ein Transporter in Flammen aufgegangen. Beide Fahrzeuge brannten laut Polizei vollständig aus. Ein weiteres Auto sei durch die Hitze stark beschädigt worden. Die Berufsfeuerwehr Schwerin und die Wehren Schlossgarten und Wüstmark waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. | 24.08.2022 10:28

