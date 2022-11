Stand: 04.11.2022 08:40 Uhr Schwerin: Auto kracht mit Straßenbahn zusammen

In Schwerin sind Freitagmorgen ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde die Autofahrerin dabei verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Frau soll mit ihrem Wagen im Norden Schwerins auf die Straßenbahn aufgefahren sein. In der Bahn wurde niemand verletzt, hieß es weiter. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

