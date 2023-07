Stand: 18.07.2023 07:41 Uhr Schwerin: Ausstellung zu Heimerziehung in der DDR

In Schwerin wird von heute an die Geschichte der Heimerziehung in der DDR thematisiert. Die mobile Ausstellung kehrt an die historischen Orte ehemaliger Umerziehungseinrichtungen zurück. Im Mittelpunkt der Schau steht die Geschichte eines Kinderheims in Schwerin und eines Jugendwerkhofs in Rühn im heutigen Landkreis Rostock. Mit Zwang, harten Strafen und auch mit Gewalt sollte der Wille der Kinder und Jugendlichen in den Heimen gebrochen werden, heißt es von den Veranstaltern der sogenannten Black-Box-Ausstellung.

