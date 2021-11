Stand: 14.11.2021 06:37 Uhr Schwerin: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in Straßenbahn

Kurz vor Mitternacht ist es am Sonnabend in Schwerin in der Straßenbahnlinie 2, Richtung Hegelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen acht Jugendlichen gekommen. Grund dafür war ein Diebstahl eines Handys eines 18-Jährigen. Umstehende Personen bemerkten diesen und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige konnte flüchten. Der Geschädigte stand unter Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen. | 14.11.2021 06:37