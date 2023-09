Stand: 23.09.2023 17:25 Uhr Schwerin: Aufmerksamer Autofahrer stoppt betrunkene 59-Jährige

Ein aufmerksamer Autofahrer hat in Schwerin eine betrunkene Ford-Fahrerin an der Weiterfahrt gehindert. Zuvor hatten bereits andere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet, dass ein Auto in Schlangenlinien durch die Stadt fahre. Am Steuer saß eine 59-jährige Frau aus Nordwestmecklenburg. Als diese ihren Wagen an einer roten Ampel erst deutlich hinter der Markierung stoppte, reagierte der 49 Jahre alte Autofahrer hinter ihr gedankenschnell: Er stieg aus, ging nach vorn, öffnete die Tür - und zog rasch den Autoschlüssel ab. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei 2,75 Promille fest. Die Beamten zogen den Wagen und die Fahrerin endgültig aus dem Verkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.09.2023 | 16:00 Uhr