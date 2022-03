Stand: 18.03.2022 20:00 Uhr Schwerin: Anklage wegen versuchten Mordes auf dem Marienplatz

Die Schweriner Staatsanwaltschaft hat gegen einen 19-Jährigen Anklage wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Vorfall ereignete sich Anfang Dezember 2021 in der Schweriner Innenstadt. Der Angeklagte soll einen Jugendlichen ohne Vorwarnung mit einem Messer angegriffen haben und schwer verletzt haben. Das 16-jährige Opfer aus dem Landkreis Ludwislust-Parchim stieg damals gerade aus der Straßenbahn am Marienplatz aus, als der Angriff erfolgte. Er erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen und musste notoperiert werden. Der 19-jährige Tatverdächtige stellte sich später in Begleitung seines Vaters der Polizei. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Motiv für den Angriff vorangegangene Kränkungen waren. Das Verfahren wird vor der Jugendkammer des Landgerichts Schwerin verhandelt. | 18.03.2022 20:00

