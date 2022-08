Stand: 28.08.2022 12:29 Uhr Schwerin: A14 ab Montag in Richtung Ludwigslust gesperrt

Die Autobahn 14 nahe Schwerin wird von Montagmorgen um 6 Uhr an erneut in Richtung Ludwigslust für mehrere Tage gesperrt. Grund sind Reperaturarbeiten. Die Fahrbahnen sind gut 13 Jahre alt und müssten instandgesetzt werden, heißt es von der Autobahngesellschaft des Bundes. Gesperrt wird zwischen den Anschlussstellen Schwerin-Ost und dem Kreuz Schwerin. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Verläuft alles nach Plan, soll die Vollsperrung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder aufgehoben werden. | 28.08.2022 12:29