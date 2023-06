Stand: 30.06.2023 15:29 Uhr Schwerin: 87 Millionen für Klimaschutz in der Landwirtschaft

Bauern in Mecklenburg-Vorpommern haben aus dem EU-Programm für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen für Vorhaben aus dem Jahr 2022 insgesamt 87 Millionen Euro bekommen. Das teilte das Agrarministerium am Freitag in Schwerin mit. Zum Beispiel seien 9,2 Millionen Euro an EU-Mitteln für das Anlegen von Blühstreifen und -flächen, mit denen auch dem Artenschwund bei Insekten begegnet werden soll, ausgezahlt worden. Es habe 4.730 Anträge gegeben, die auch etwa den Ökolandbau oder den Anbau vielfältiger Kulturen umfassten. Insbesondere die Nachfrage nach neuen Maßnahmen ließe darauf schließen, dass die Landwirtinnen und Landwirte offen für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen seien, so Agrarstaatssekretärin Elisabeth Aßmann (SPD).

