Schwerin: 85-Jährige getötet - Urteil erwartet

Gegen den mutmaßlichen Mörder einer 85-Jährigen in Schwerin-Mueß wird am Morgen vor dem Landgericht das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 24-jährigen Angeklagten gefordert. Zudem solle das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Das forderte auch die Nebenklage.

Verteidigung zweifelt Gutachten an

Dadurch könnte der Schweriner nicht nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen werden. Vielmehr würde ein anderes Gericht dann prüfen, wie lange er weiterhin im Gefängnis bleiben muss. Die Verteidigung hingegen forderte zehn Jahre Haft für ihren Mandanten. Sie zweifelt ein Gutachten in dem Prozess an. Darin hält ein Psychiater den Schweriner für voll schuldfähig und nicht drogenabhängig, wie er es beschrieben hatte.

Angeklagter legte Geständnis ab

Der Angeklagte hatte ausgesagt, im September 2018 im Haus der 85-jährigen Wertsachen stehlen zu wollen, um seine Sucht zu finanzieren. Die Frau habe ihn dabei überrascht. Daraufhin habe er sie attackiert. Die Frau war an ihren schweren Verletzungen gestorben. Anschließend habe er das Haus durchsucht und es mit einer Beute im Wert von rund 200 Euro verlassen.

