Schwerin: 64-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht Stand: 24.11.2020 15:00 Uhr Vor dem Schweriner Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen einen 64-Jährigen wegen sexuellen Mißbrauchs eines Kindes begonnen. Das mutmaßliche Opfer war beim ersten von mehreren angeklagten Fällen erst 11 Jahre alt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, sich 2013 in sieben Fällen und 2018 in zwei Fällen an einem anfangs elfjährigen Jungen vergangen zu haben. Der Angeklagte gehört zum familiären Umfeld des Jungen, den er mehrfach mißbraucht haben soll. Der Mann ist bereits zweimal einschlägig verurteilt worden. Nach einer Haftentlassung war es dem Mann verboten, sich Kindern und Jugendlichen zu nähern.

Urteil im Dezember

Der Angeklagte wollte sich zu Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft äußern. Bislang hat das Gericht vier weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll Mitte Dezember fallen.

