Stand: 03.03.2023 05:59 Uhr Schwerin: 61-Jähriger bei Wohnunsgbrand ums Leben gekommen

Bei einem Wohnungsbrand im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ist in der Nacht ein Mann schwerst verletzt worden. Das Feuer brach kurz nach ein Uhr in der Erdgeschosswohnung eines Hochhauses in der Gagarinstraße aus. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen. Die Nachbarwohnungen blieben unbeschädigt. Der 61-jährige Bewohner kam zuerst ins Helios-Klinikum und wurde dann in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen Am Freitagmorgen erlag er seinen Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2023 | 06:30 Uhr