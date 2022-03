Stand: 06.03.2022 12:19 Uhr Schwerin: 45 parkende Autos demoliert

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag in Schwerin zahlreiche Autos demoliert. Die Polizei stellte bislang in sieben Straßen im Stadtteil Feldstadt 45 Fahrzeuge fest, an denen entweder der Lack leicht zerkratzt oder eine komplette Fahrzeugseite großflächig beschädigt war. Die Polizei konnte bislang noch nicht alle Fahrzeughalter erreichen und bittet sie, sich gegebenenfalls mit ihr in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen werden gebeten, sich zu melden.| 06.03.2022 12:14