Stand: 26.08.2021 08:17 Uhr Schwerin: 40-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Vor dem Landgericht Schwerin muss sich von heute an ein 40-Jähriger wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung und Misshandlung verantworten. Er soll mehrere Jahre lang die Töchter seiner Lebensgefährtin missbraucht haben. Laut Anklage hat sich der Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zwischen 2013 und 2020 in 16 Fällen an den Mädchen vergangen. Diese sind jetzt 15 und 19 Jahre alt. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, hieß es. | 26.08.2021 08:16