Stand: 05.10.2022 06:20 Uhr Schwerin: 30-Jähriger nach Messerangriff außer Lebensgefahr

Bei einem Streit auf dem Marienplatz in Schwerin ist am Dienstagabend ein 30-jähriger Algerier durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde notoperiert und ist laut Polizei mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Als tatverdächtig gilt ein 25-jähriger Marokkaner, der festgenommen wurde. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen laufen.

