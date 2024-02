Stand: 09.02.2024 06:48 Uhr Schwerin: 23-Jähriger mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Am Abend musste die Polizei in Schwerin zu einem Einsatz am Dreescher Markt ausrücken. Grund dafür war ein lautstarker Streit zwischen zwei Gruppen. Vor Ort trafen die Beamten dann auf einen 23-jährigen Tunesier, der Stichverletzungen am Oberkörper hatte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass bei der Auseinandersetzung auch mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen wurde. Darüber hinaus wurde ein Tierabwehrspray benutzt. Ein 18-jähriger Iraker konnte bereits als Tatverdeächtige ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.2024 | 06:30 Uhr