Stand: 16.11.2021 07:24 Uhr Schwerin: 19 Wohnungen nach Stromkastenbrand unbewohnbar

Nach einem Brand ist ein Mehrfamilienhaus auf dem Großen Dreesch in Schwerin vorerst nicht mehr bewohnbar. Dort musste der Strom abgeschaltet werden. Laut Polizei hatte ein 14-Jähriger einen Stromkasten in dem Haus in Brand gesetzt, er wurde festgenommen. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen aus dem Gebäude. Die Mieter aus 19 Wohnungen kamen in Notunterkünften unter. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. | 16.11.2021 07:22