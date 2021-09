Stand: 02.09.2021 13:48 Uhr Schwerin: 129 Kandidatinnen und Kandidaten aus MV treten an

Zur Bundestagswahl am 26. September treten in Mecklenburg-Vorpommern 129 Kandidatinnen und Kandidaten an. Wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Donnerstag in Schwerin mitteilte, sind darunter 48 Frauen und 81 Männer. Die mit 18 Jahren jüngste Kandidatin schicken die Humanisten ins Rennen. Die älteste Bewerberin ist 77 Jahre alt und kandidiert für die MLDP. Insgesamt treten im Nordosten 18 Parteien mit Landeslisten zur Bundestagswahl an: CDU, AfD, Die Linke, SPD, FDP, Grüne, Tierschutzpartei, NPD, Die Partei, Freie Wähler, MLPD, ÖDP, die Basis, DKP, Die Humanisten, die Piraten, Team Todenhöfer und Volt Deutschland. Hinzu kommen zwei Einzelbewerber. | 02.09.2021 13:47