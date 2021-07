Schwerer Verkehrsunfall fordert 14 Verletzte Stand: 25.07.2021 09:59 Uhr Auf den Bundesstraßen B111 und B110 haben sich Samstagnachmittag zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet.

Nach Angaben der Polizei war ein Auto bei Gribow aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Beide Fahrzeuge drehten sich anschließend und stießen mit zwei weiteren Autos zusammen. Weitere Wagen wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Elf Personen wurden schwer, eine Person leicht verletzt, so die Polizei. Alle wurden in umgebene Krankenhäuser gebracht. Es waren insgesamt drei Hubschrauber, zehn Rettungswagen, sechs Notärzte sowie zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die B111 war noch bis in die Nacht hinein, wegen Räumungsarbeiten gesperrt, ist jetzt aber wieder frei.

Auf der B110 bei Liepen kam es ebenfalls gestern Nachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen ein Baum geprallt. Der Fahrer sowie die Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Ein dreijähriges Kind im Auto blieb unverletzt.