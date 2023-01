Schwerer Unfall in Schwerin: Ein Toter, mehrere Verletzte Stand: 15.01.2023 08:51 Uhr Ein Mann ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Schwerin gestorben. Vier Insassen wurden lebensbedrohlich verletzt, eine Person schwer. Zwei Rettungshubschrauber, vier Notärzte und sechs Rettungswagen waren im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 3 Uhr auf der L42 aus Neumühle kommend in Richtung Klein Rogahn. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Unfallwagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Offenbar war er zu schnell unterwegs. In dem Auto saßen sechs Personen deutscher, afghanischer und ukrainischer Nationalität im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Bei den Insassen handelt es sich um zwei junge Frauen und vier Männer.

Kriminalpolizei ermittelt Identität des Toten

Ein bislang unbekannter, männlicher Mitfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Identität wird derzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt. Vier Insassen erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und wurden - teils mit Rettungshubschraubern - in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Person wurde schwer verletzt.

Unfallursache bislang noch unklar - Ermittlungen

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Da keiner der Insassen bislang befragt werden konnte, ermittelt nun die Polizei. Dazu kam ein Sachverständiger der Dekra an der Unfallstelle zum Einsatz. Die L42 war über mehrere Stunden hinweg bis ungefähr 7 Uhr voll gesperrt.

