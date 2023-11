Schwerer Unfall in Neubrandenburg: Mehrere Personen verletzt Stand: 08.11.2023 16:57 Uhr Mehrere Personen sind bei einem Unfall heute Nachmittag in Neubrandenburg verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. Ein Lastwagen und zwei Fahrzeuge waren in der Innenstadt miteinander kollidiert.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg: Dort sind am Nachmittag ein Lastwagen und zwei Autos zusammengestoßen. Warum, ist den Angaben zufolge bislang noch unklar. Die Polizei sprach am Nachmittag von zwei schwer und zwei leicht verletzten Personen. Ein Helikopter war im Einsatz. Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Verspätungen im Busverkehr

Zwischenzeitlich musste die Straße voll gesperrt werden, aktuell werden andere Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Linienbusse im Stadtverkehr fuhren durch den Unfall verspätet.

