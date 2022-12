Stand: 10.12.2022 16:48 Uhr Schwerer Autounfall bei Lubmin mit zwei Toten

Gegen 12 Uhr hat sich am Sonnabend auf der Landstraße zwischen Brünzow und Lubmin ein schwerer Autounfall ereignet. Zwei 32 Jahre alte Männer stießen dabei aus entgegengesetten Richtungen kommend mit ihren Autos frontal zusammen und wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die Landstraße musste in der Folge für knapp vier Stunden gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt ca. 25.000 Euro.

