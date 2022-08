Stand: 02.08.2022 07:45 Uhr Schwenzin: Professionelle Cannabis-Plantage beschlagnahmt

In Schwenzin bei Waren hat die Polizei in der Wohnung eines Mannes eine Cannabis-Plantage entdeckt. Der 36-Jährige ist bereits der Polizei bekannt. Nach einem Zeugenhinweis und Vorermittlungen, hatten die Beamten die Wohnung am Mittwoch mit einem richterlichen Anordnung betreten. Dort fanden sie 13 bis zu eineinhalb Meter große Pflanzen sowie Beleuchtung, Belüftung, Filteranlage und Zelt. Neben der professionellen Ausrüstung beschlagnahmten die Beamten eine Softairwaffe, die aussieht wie eine Kalaschnikow. | 02.08.2022 07:42