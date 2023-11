Stand: 01.11.2023 13:38 Uhr Schwennenz: Vier Syrer ohne Pass aufgegriffen

Die Bundespolizei trifft an der deutsch-polnischen Grenze weiterhin regelmäßig auf Geflüchtete - so auch am frühen Dienstagmorgen in Schwennenz. Keiner der vier aufgegriffenen Syrer hatte einen Pass dabei. Sie gaben an, mit einem Auto über Belarus nach Deutschland gebracht worden zu sein. Kurz darauf kontrollierten die Polizisten im gleichen Ort einen von einem Syrer gesteuerten Mietwagen, in dem auch ein Norweger saß. Beiden konnte allerdings laut Bundespolizei keine Schleusung oder Beihilfe dazu nachgewiesen werden.

