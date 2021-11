Schweinepest in MV: Mehr als 4.000 Schweine werden getötet Stand: 16.11.2021 11:43 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgebrochen. Rund um den betroffenen Familienbetrieb im Landkreis Rostock wurde ein Sperrbezirk mit drei Kilometern Radius eingerichtet. Mehr als 4.000 Tiere müssen getötet werden. Spezialisten fahnden nun danach, wie das Virus eingeschleppt werden konnte.

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminsiterr Till Backhaus (SPD) hat am Dienstagvormittag über die Hintergründe und Maßnahmen zu den ersten Fällen der Afrikanischen Schweinepest im Nordosten bekannt gegeben. Demnach ist die Seuche in einem Familienbetrieb im Landkreis Rostock aufgetreten. Über den Verdacht sei er am Montag um 14:15 Uhr informiert worden. Am Abend habe das Freidrich-Loeffler-Institut den Verdacht bestätigt. In dem reinen Mastbetrieb werden 4.038 Tiere gehalten. Sie alle werden nun getötet.

"Da wurde klar, dass hier ein Geschehen ist"

Laut Backhaus gab es bereits am 12. November erste Hinweise auf einen Infekt in einer Tiergruppe des Betriebes. In den folgenden Tagen seien dann Tiere aus dem Bestand verendet: am Freitag vier, am Sonnabend acht, am Sonntag 17 und am Montag 20. "Da wurde klar, dass hier ein Geschehen ist", so Backhaus. Der Tierarzt habe konsequent gehandelt, die Tiere seien zur Sektion nach Rostock gebracht worden. Der betroffene Betrieb sei noch am Montagnachmittag gesperrt worden. Es dürfen keine Tiere mehr weggebracht werden. Auch der Fahrzeug- und Personenverkehr wurde laut Backhaus verboten.

Sperrbezirk und Überwachungszone eingerichtet

Um den betroffenen Betrieb zwischen Güstrow und Teterow sei eine Sperrzone mit drei Kilometern Radius eingerichtet worden. Zehn Kilometer um den Betrieb besteht eine "Überwachungszone": Schweine dürfen nur noch nach eingehender Untersuchung herausgebracht werden. Es gelte unbedingt, weitere Verschleppungen zu vermeiden. Nach den Worten von Backhaus befinden sich in dem Zehn-Kilometer-Umkreis insgesamt 20 landwirtschaftliche Betriebe. In der Drei-Kilometer-Zone gebe es acht Betriebe - fünf Betriebe seien Kleinstbetriebe mit weniger als 100 Schweinen. Der betroffene Familienbetrieb hat demnach insgesamt vier Standorte - drei Mastbetriebe und eine Ferkelaufzucht. Einer dieser Betriebe befindet sich im Landkreis Vorpommern-Rügen, ein weiterer im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Der ASP-Ausbruch sei aber auf den Standort im Landkres Rostock begrenzt, so Backhaus.

Spezialisten fahnden nach Ursache für Einschleppung

Weiter offen ist die Frage, wie das Virus eingetragen werden konnte. Mecklenburg-Vorpommern hatte sich mit Maßnahmen wie Schutzzäunen an der Grenze zu Polen sowie der Ausbildung von Seuchenhunden, die das Virus bei toten Wildschweinen erschnüffeln können, gegen die Seuche gewappnet - vergeblich. Epidemiologen des FLI haben sich nun auf den Weg in den betroffenen Betrieb gemacht, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Denkbar sei etwa eine Einschleppung durch Personen, durch Material, durch das Futter oder auch Betriebsangehörige, die zur Jagd waren und dabei mit infizierten Wildschweine in Kontakt geraten sind. "All das wird - wenn man so will - kriminologisch durch Epidemiologen untersucht", sagte Backhaus. Noch gebe es keine Hinweise für die Lösung dieses Rätsels.

Backhaus "verbittert" über Bundesagrarministerin Klöckner

Der Minister richtete auch deutliche Worte an die Bundespolitik und das von Ministerin Julia Klöckner /CDU) verantwortete Bundesagrarministerium. Diese habe es versäumt, die Entwicklung eines Impfstoffes gegen ASP voranzutreiben. Darüber sei er "verbittert", so Backhaus. Auch habe es keinerlei Unterstützung vom Bund bei den Maßnahmen des Landes zur Verhinderung des Ausbruchs gegeben. "Wir haben alles getan, um das Ausbrechen von ASP zu vermeiden."

