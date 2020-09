Stand: 10.09.2020 05:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schweinepest-Verdacht in Brandenburg: FLI untersucht Probe

Die Afrikanische Schweinepest hat möglicherweise Deutschland erreicht. In Brandenburg gibt es einen amtlichen Verdacht bei einem toten Wildschwein, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwochabend mitteilte. Der Kadaver sei wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Kreis - rund 300 Kilometer von Mecklenburg-Vorpommern entfernt - gefunden worden, hieß es. Es habe bereits positive Tests gegeben. Eine Probe des toten Tieres werde jetzt im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald virologisch untersucht. Das Ergebnis wird am Vormittag erwartet.

Klöckner will informieren

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will heute über das Ergebnis informieren. Das Verbraucherschutzministerium in Brandenburg erklärte, dass, wenn das nationale Referenzlabor den Verdacht ebenfalls bestätige, von einem Ausbruch gesprochen werden könne. Das Landeskrisenzentrum und die kommunalen Krisenzentren seien aktiviert. Erste Maßnahmen zum Schutz würden vorbereitet.

Die Afrikanische Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist in den vergangenen Jahrzehnten auch außerhalb Afrikas aufgetreten, zuletzt vor allem in Russland. ASP ist eine schwere Virusinfektion, die Haus- und Wildschweine betrifft und sich zum Beispiel über Transportfahrzeuge oder Kleidung ausbreitet. Kontakte der Tiere untereinander oder Futter aus Speiseabfällen können ebenfalls Infektionsquellen sein. In Afrika verbreiten auch Zecken die Krankheit weiter. Befallene Tiere leiden an unterschiedlichen Symptomen wie hohem Fieber oder Atemproblemen und verenden in der Regel innerhalb weniger Tage. (Quelle: dpa)

Mobiler Zaun schützte offenbar nicht

Ein fester Schutzzaun im Kreis Spree-Neiße an der Grenze zu Polen ist geplant, aber noch nicht gebaut. Allerdings steht dort bereits ein mobiler Zaun - wie entlang 120 Kilometern an der brandenburgischen Grenze zu Polen. Der Zaun soll vor wandernden Wildschweinen schützen. Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits ebenfalls einen solchen mobilen Elektro-Schutzzaun erprobt. Zudem wurde an der A11 an der Grenze zu Polen ein Schutzzaun errichtet.

Massive wirtschaftliche Auswirkungen befürchtet

Die Viren sind für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine aber meist tödlich. Der Ausbruch der Schweinepest kann massive wirtschaftliche Folgen für Schweinehalter haben: Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums könnten Exporte in Nicht-EU-Staaten, vor allem nach Asien, weitgehend wegfallen. Der Handel innerhalb der EU kann jedoch aufrechterhalten werden. Nur für Betriebe in der Umgebung des Fundorts gibt es Einschränkungen.

Hohe Fallzahlen in Osteuropa

Die Afrikanische Schweinepest war mehrere Monate nach einem Ausbruch in Westpolen nach Angaben der Bundesregierung im August wieder etwas von Deutschland abgerückt. Während im März der westlichste Fundort eines an Schweinepest gestorbenen Wildschweins in Polen etwas mehr als zehn Kilometer von der deutschen Grenze gelegen habe, lag der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens im August laut Bundesagrarministerium wieder weiter östlich. Derzeit sind 13 Länder in Europa von der Afrikanischen Schweinepest betroffen. Hohe Fallzahlen infizierter Wild- und Hausschweine werden aus Polen und Rumänien gemeldet.

