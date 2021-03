Schweinemast in Kobrow: Verdacht auf Brandstiftung Stand: 01.03.2021 09:48 Uhr Nach dem Großfeuer in einer Schweinemastanlage in Kobrow bei Sternberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft den Einsatz eines Brandsachverständigen angeordnet. Dieser soll zusammen mit den Kriminalisten klären, ob das Feuer in dem 150 Meter langen Stall am Sonntag fahrlässig entstanden ist. Bei dem Großbrand waren 3.000 Schweine verendet, als einer von drei baugleichen Schweineställen bis auf die Grundmauern abbrannte. Die Feuerwehren konnten allerdings verhindern, dass das Feuer auf die Nachbarställe übergriff. 6.000 Mastschweine konnten gerettet werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei vorerst auf drei Millionen Euro. Wann die Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen können, konnte die Polizei am Montagmorgen nicht sagen. In der Brandruine war das Feuer nach dem Ende der Löscharbeiten noch einmal aufgeflammt.

110 Rettungskräfte vor Ort

Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner in der Umgebung zeitweise angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Kobrow, Sternberg, Dabel, Hohen-Pritz, Mustin, Witzin und Warin mit 110 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 01.03.2021 | 06:00 Uhr